Cina: Corea del Nord prosegua in sforzi per alleggerire tensioni -3

Roma, 3 apr. - L'agenzia di stampa ufficiale nordcoreana KCNA ha annunciato che Ri è diretto con una delegazione in Azerbaigian, per prendere parte alla riunione dei ministri degli Esteri dei paesi Non Allineati, un movimento che ebbe un suo ruolo rilevante durante la Guerra fredda. Inoltre, Ri è anche atteso a Mosca.

Wang Yi, comunque, ha tenuto a esprimere anche un invito alla prudenza, durante l'incontro con il ministro degli Esteri svizzero Ignazio Cassis. "Naturalmente l'esperienza storica ci dice che, quando la situazione si alleggerisce e si dà inizio ai negoziati, ci sono spesso interferenze di ogni tipo", ha detto, chiedendo alle parti di "eliminare le interferenze" e continuare il dialogo. "Noi speriamo - ha proseguito - che i leader di Usa e Corea del Nord possano con successo incontrarsi e rafforzare una comprensione reciproca, stabilendo una fiducia di base".