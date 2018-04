Cina: Corea del Nord prosegua in sforzi per alleggerire tensioni

Roma, 3 apr. - La Cina apprezza gli sforzi di Pyongyang per alleggerire la tensione nella regione, in vista del programmato vertice intercoreano del 27 aprile e nella prospettiva di uno storico summit tra Kim Jong Un e il presidente Usa Donald Trump. L'ha detto il ministro degli Esteri cinese Wang Yi, dopo aver incontrato il suo omologo nordcoreano Ri Yong Ho, arrivato a sorpresa a Pechino.

La visita di Ri ha avuto luogo una settimana dopo il primo viaggio all'estero di Kim Jong Un, che è andato in treno a incontrare il presidente cinese Xi Jinping. Questo secondo passaggio s'inquadra in uno sforzo per ristabilire relazioni forti con l'alleato storico, che non aveva celato irritazione per la scelta di Pyongyang di procedere coi programmi missilistico e nucleare incrementando la tensione ai suoi confini, tanto da dare il via libera a sanzioni economiche dure nei confronti della Corea del Nord in sede Onu.

