Usa: oggi la prima condanna in tribunale sul Russiagate

New York, 3 apr. - Alex Van Der Zwaan, avvocato olandese di 33 anni e genero di un oligarca russo, dovrebbe diventare la prima persona condannata in tribunale per le indagini del procuratore speciale Robert Mueller in merito alle interferenze di Mosca nelle elezioni presidenziali statunitensi. La sentenza è attesa oggi a Washington; l'avvocato si è dichiarato colpevole di aver mentito all'Fbi a febbraio a proposito del suo lavoro in Ucraina con Paul Manafort, l'ex presidente della campagna elettorale di Donald Trump, e il suo vice Rick Gates.