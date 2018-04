Caso Skripa, organismo contro armi chimiche si riunisce domani -2

Ginevra, 3 apr. - Sergey Skripal è stato avvelenato insieme alla figlia Yulia il 4 marzo a Salisbury, in Inghilterra, con un gas nervino, secondo Londra, di un programma chimico nucleare sovietico. La Gran Bretagna sostiene che la responsabilità di Mosca sia "la sola spiegazione plausible", nonostante le ripetute smentite di Mosca.

Il capo della diplomazia russa Sergey Lavrov ha insinuato ieri possa essere Londra la longa manus dell'avvelenamento, avendo "interesse" alla luce della Brexit. Il rappresentante della Russia presso l'Opac, Alexander Shulgin, ha richiesto la convocazione di una riunione straordinaria per "discutere della questione del non-rispetto della Convenzione da parte di uno Stato membro contro un altro Stato membro in relazione all'incidente di Salisbury". "Chiediamo che questo punto dell'ordine del giorno o una parte di esso sia discusso dal Consiglio in una seduta segreta", ha scritto Shulgin in una lettera di giovedì scorso.

La magistratura britannica aveva autorizzato il 22 marzo dei prelievi di sangue su Skripal e la figlia per permettere all'Opac di procedere a delle sue analisi della sostanza utilizzata per l'avvelenamento, un agente nervino della famiglia "Novichok". L'incidente di Salisbury ha provocato fra Mosca e l'occidente una delle più gravi crisi diplomatiche degli ultimi anni.