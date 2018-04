Fca: immatricolazioni in Usa a marzo +14%, massimi dal 2006

New York, 3 apr. - Fca Us, divisione statunitense di Fiat Chrysler Automobiles, ha annunciato di aver venduto nel mercato statunitense 216.063 vetture a marzo, in rialzo del 14% rispetto allo stesso mese del 2017, quando il totale era stato di 190.254 veicoli. Lo si legge in un comunicato della società, che precisa che il dato è il migliore dal marzo 2006, quando furono venduti 216.865 veicoli.

Le vendite retail sono state pari a 162.304 unità, in rialzo annuo dell'11%; lo scorso è stato il mese migliore per le vendite retail dal marzo 2001, quando il gruppo ne vendette 170.545 unità.