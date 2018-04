Roma, 3 apr. - "Sassaiola contro i poliziotti nel campo nomadi di via dei Gordiani a Roma. Inaccettabile: solidarietà di Fratelli d'Italia agli agenti e tolleranza zero contro l'illegalità. La pazienza è finita: i campi nomadi vanno sgomberati e chi viola la legge va sbattuto in galera". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.