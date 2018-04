Polemiche su Grindr: ha condiviso status Hiv di utenti... -2

New York, 3 apr. - Il responsabile della sicurezza, Bryce Case, intervistato dal sito Axios, ha affermato di aver interrotto la condivisione, di aver cancellato i dati sull'Hiv da Apptimize e di essere in procinto di rimuoverli da Localytics. Il manager ha quindi evidenziato che i dati, cifrati, non sono stati venduti a terzi e non sono stati usati a scopi pubblicitari. Respinte, quindi, le accuse di similitudini con il caso Cambridge Analytica: c'è differenza tra una "piattaforma software che utilizziamo per scopi di debug e ottimizzazione" e "un'azienda che cerca di influenzare le elezioni".

Gli utenti di Grindr possono inserire la data e l'esito del loro ultimo test dell'Hiv tra le informazioni a disposizione dagli altri; secondo un'associazione di ricerca nonprofit norvegese, Sintef, che ha scoperto la condivisione dei dati, esiste il rischio che le informazioni sulla salute, insieme ad altri dati degli utenti, possano portare all'identificazione delle persone. Grindr, social network basato sulla geolocalizzazione che ha come scopo di mettere in contatto gli utenti che si trovano nelle vicinanze, è stato fondato nel 2009 e ha oltre 3,6 milioni di utenti attivi al giorno in tutto il mondo.