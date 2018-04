Polemiche su Grindr: ha condiviso status Hiv di utenti con terzi

New York, 3 apr. - Grindr, l'applicazione per incontri riservata agli uomini omosessuali e bisessuali che si basa sulla geolocalizzazione, ha condiviso con due società le informazioni sulla posizione dei propri utenti e i risultati del loro ultimo test per l'Hiv.

Le due società con cui Grindr ha condiviso i dati si chiamano Apptimize e Localytics e si occupano di ottimizzazione delle app. Scott Chen, manager di Grindr, ha detto che condividere quei dati per testare e migliorare la piattaforma fa parte di una "pratica industriale" lecita e ha sostenuto che la sua società ha protetto la privacy degli utenti. (segue)