L'euro in lieve risalita a 1,2305 dollari

Roma, 3 apr. - Euro in lieve recupero a 1,2305 dollari, dopo alcune fluttuazioni in avvio di seduta di nuovo a valori in linea con quelli registrati nel finale della prossima settimana. Le indagini sull'attività delle imprese hanno confermato un quadro di moderazione dell'attività nel settore manifatturiero a marzo, mentre domani Eurostat pubblicherà il resoconto mensile sull'andamento dell'occupazione.

Di rilevante sul versante dei cambi sono previsti alcuni interventi di esponenti della Federal Reserve durante la settimana, che culmineranno con quello del neo presidente Jerome Powell all'Economic Club di Chicago venerdì. Sempre venerdì sempre negli Usa verranno pubblicati i dati mensili sull'occupazione.