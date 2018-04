Nordcorea, ministro Esteri andrà a Mosca dopo Pechino

Roma, 3 apr. - Il ministro degli Esteri nordcoreano Ri Yong Ho, che oggi è a Pechino, passerà per Mosca dopo la capitale cinese. L'ha annunciato oggi l'ambasciata russa in Corea del Nord.

"Il capo della diplomazia nordcoreana è partito in un ciclo di visite all'estero e passerà per Mosca", ha annunciato la sede diplomatica sul suo profilo Facebook.

Ri è arrivato oggi a Pechino, pochi giorni dopo la visita a sorpresa in Cina del suo leader Kim Jong Un. Secondo l'agenzia di stampa giapponese Kyodo, il ministro nordcoreano si recherà in diverse repubbliche ex sovietiche. Prenderà parte in Azerbaigian alla riunione del Movimento dei non alleati.

(Fonte afp)