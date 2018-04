Mussolini (Fi): più che favorevole ad abolire sanzioni a Russia

Roma, 3 apr. - "Sono più che favorevole alle cancellazione delle sanzioni contro la Russia. Esse non fanno che danneggiare in modo pesante la nostra economia come ha denunciato in un intervista Ernesto Ferlenghi presidente di Confindustria Russia. Ogni giorno le aziende italiane nel ramo dell'industria e dell'agricoltura come più volte sottolineato da Coldiretti perdono miliardi e la nostra posizione in Europa come ha sottolineato Tajani è molto chiara: le sanzioni non giovano a nessuno e la loro cancellazione è un modo efficace per ridurre la tensione tra la Russia e l'Europa. Lo ha affermato in una dichiarazione l'europarlamentare Fi-Ppe Alessandra Mussolini