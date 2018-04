Fonte: Kim Jong Un ha detto di non trattare su rapiti giapponesi

Roma, 3 apr. - Il leader nordcoreano Kim Jong Un avrebbe ordinato alle articolazioni del governo di non mettere in campo negoziati sulla questione dei cittadini giapponesi rapiti da agenti nordcoreani negli anni '70 e '80, un tema molto caro al primo ministro Shinzo Abe. Lo riferisce l'agenzia di stampa Jiji, che cita come fonte Choiu Sung-yong, il capo dell'associazione sudcoreana dei familiari dei rapiti.

Secondo Choi, Kim avrebbe emesso un'"istruzione speciale" di non procedere in negoziati sui rapimenti. Se questa informazione, che ha a sua volta ottenuto da una fonte di Pyongyang, Choi valuta che il numero uno nordcoreano voglia trattare direttamente con Abe la questione. (Segue)