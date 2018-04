Roma, Calabria (Fi): ora fermezza per riaffermare legalità

Roma, 3 apr. - "Quanto accaduto al campo nomadi di Via dei Gordiani conferma l'urgenza di ripristinare la legalità con fermezza e pene esemplari a fronte di sacche di degrado nel tessuto urbano della Capitale". Lo afferma in una dichiarazione la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria.

"E' indispensabile riaffermare un principio che sembra essersi perso: i campi rom non godono di 'extra territorialità'. A chi abita in questi luoghi non è permesso delinquere e certamente non è permesso aggredire le nostre Forze dell'Ordine, alle quali va la mia solidarietà. A Roma la tutela della sicurezza è una priorità assoluta", ha aggiunto.