Lavoro, Martina: impegno Pd contro disuguaglianza di genere

Roma, 3 apr. - "Impegnarsi contro le disuguaglianze, a partire da quelle di genere. Troppe donne ancora guadagnano meno degli uomini. Troppo spesso hanno più difficoltà a trovare un lavoro o a conservarlo dopo la maternità. L`impegno delle parlamentari inglesi ci riguarda e siamo pronti a fare ancora la nostra parte come PD così come fatto quando abbiamo introdotto la tracciabilità degli stipendi, operativa dal prossimo 1 luglio". Lo scrive su facebook il segretario reggente del Partito Democratico Maurizio Martina commentando la campagna "#PayMeToo" per la parità salariare lanciata da un gruppo di deputate inglesi.