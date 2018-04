Murdoch vuole vendere Sky News a Disney per consolidarsi in Sky

Roma, 3 apr. - Cedere il canale televisivo Sky News della 21st Century Fox alla Disney per consolidare il controllo sulla piattaforma satellitare pan europea Sky. Questo il piano del magnate australiano Rupert Murdoch, ideato per superare le opposizioni alla sua crescente influenza sui media. Da tempo infatti Murdoch sta cercando di acquisire il 61% di Sky che ancora non possiede. All'inizio dell'anno, l'autorità antitrust britannica (Cma) ha dichiarato che tale acquisizione non sarebbe nell'interesse pubblico, ma darebbe a Murdoch un eccessivo potere di influenza sull'opinione pubblica.

"Riteniamo che i rimedi che abbiamo proposto per salvaguardare l'indipendenza editoriale di Sky News siano stati affrontati in modo completo e costruttivo riguardo alle preoccupazioni provvisorie della Cma", ha detto Fox in una dichiarazione. Fox ha in precedenza dichiarato di essere pronta ad offrire 11,4 miliardi di euro per il 61% di Sky, ma l'offerta è stata frenata fino ad ora dalle preoccupazioni britanniche. A dicembre Disney aveva anche annunciato un'offerta da 52,4 miliardi di dollari per l'acquisizione dell'intera Fox".

Fox ha anche proposto una separazione legale tra Sky News e Sky, che consentirebbe al canale televisivo di operare in piena autonomia all'interno del gruppo Sky. "In alternativa - ha spiegato la Fox - The Walt Disney Company ha espresso l'interesse ad acquisire Sky News, con l'intenzione di aggiungerlo al suo portafoglio di offerta di canali televisivi Disney, indipendentemente dall'offerta per l'acqusizione della 21st Century".