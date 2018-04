Ingresso ridotto a Salone mobile di Milano per viaggiatori Italo

Milano, 3 apr. - A tutti gli iscritti Italopiù che raggiungono la città di Milano o Rho-Fiera Milano nel periodo dal 16 al 23 aprile 2018 per il Salone internazionale del mobile, Italo offre uno sconto sul prezzo del biglietto d'ingresso, si pagano 23 euro anziché 35. Per ottenere lo sconto bisogna accedere al sito del Salone del Salone del Mobile.Milano (www.salonemilano.it), effettuare la registrazione ed in fase di acquisto inserire il codice sconto ITALOTRENO ed il codice del biglietto di viaggio: lo sconto è valido per gli acquisti on line effettuati entro il 16 aprile.

Durante il periodo di svolgimento del Salone del Mobile Italo offre 7 collegamenti da Nord a Sud e 8 collegamenti da Sud a Nord con fermata direttamente nella stazione di Rho Fiera Milano con prezzi a partire da 9,90 euro.