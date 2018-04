Roma, 3 apr. - "Non hanno nemmeno iniziato e già litigano per le poltrone: un governo Lega-5Stelle non sarebbe altro che un esecutivo litigioso con politiche di ultra destra regressiva. Dazi, xenofobia strisciante, spesa pubblica incontrollata e lotte intestine per i posti: questo stanno apparecchiando Salvini e Di Maio per gli italiani. Il Partito Democratico fa bene a stare all`opposizione e contrastare questa deriva irresponsabile". Lo dichiara il deputato del Pd, Gianfranco Librandi.