Apple senza i processori Intel sui Mac dal 2020, userà i suoi

New York, 3 apr. - Apple ha intenzione di usare dei processori progettati 'in casa' al posto di quelli di Intel per i suoi Mac a partire dal 2020. Il piano, non ancora ufficiale, è stato chiamato in codice 'Kalamata' ed è ancora nelle fasi iniziali di sviluppo, secondo quanto riferito da Bloomberg. Il piano, comunque, fa parte di una più ampia strategia per consentire a tutti i dispositivi Apple una maggiore integrazione.

Apple utilizza i processori Intel da circa 13 anni, dopo che Steve Jobs decise di abbandonare i PowerPC realizzati in collaborazione con Ibm. Il cambiamento, ovviamente, avrebbe conseguenze negative su Intel, che ha subito un pesante calo in Borsa: ieri, ha subito forti contraccolpi, arrivando a perdere sul Nasdaq il 9%, per poi risalire leggermente e chiudere la giornata a -6,07%; nel premercato, guadagna al momento lo 0,78 per cento. Apple contribuisce al 5% circa del suo fatturato annuale.