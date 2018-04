Israele fa marcia indietro: revocato accordo con Onu su migranti -3

Roma, 3 apr. - Nell'ambito dell'accordo quinquennale concluso con l'Unhcr, oltre 16mila migranti africani entrati illegalmente nel Paese, molti dei quali richiedenti asilo, avrebbero dovuto essere reinsediati in alcuni Stati occidentali che, secondo Netanyahu, comprendevano Italia, Germania e Canada. Per ogni migrante espatriato, Israele avrebbe concesso la residenza temporanea a un migrante sul proprio territorio. L'annuncio era stato colto ieri con sorpresa da Roma e Berlino, che hanno smentito di essere parte dell'intesa. In particolare, fonti della Farnesina hanno precisato che non c'era alcun accordo con l'Italia nell'ambito del patto bilaterale tra Israele e Unhcr per la ricollocazione in 5 anni dei migranti che vanno in Israele dall`Africa e che Israele si è impegnata a non respingere.

(con fonte afp)