Israele fa marcia indietro: revocato accordo con Onu su migranti -2

Roma, 3 apr. - Un progetto che va chiaramente contro lo spirito dell'accordo annullato poco prima dal premier. E che l'Unhcr spera ancora di poter ripristinare in qualche modo. "Continuiamo a credere nella necessità di un accordo win-win che possa giovare a Israele, alla comunità internazionale e alle persone che hanno bisogno di asilo", ha detto il portavoce dell'Unhcr, William Spindler. "Ci auguriamo che Israele riconsideri presto la sua decisione", ha aggiunto.

Secondo le autorità israeliane, 42.000 migranti africani - fra cui donne e bambini, non minacciati dal piano iniziale di espulsione - vivono attualmente in Israele. Questi migranti sono arrivati principalmente dopo il 2007 dal Sinai e si sono stabiliti in gran numero nei quartieri poveri di Tel Aviv, la più grande città costiera d'Israele.(Segue)