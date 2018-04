Yemen, World Food Programme: ogni anno un milione su orlo carestia -2

Roma, 3 apr. - Quest`anno, il WFP sta potenziando la sua risposta d`emergenza per raggiungere quasi 10 milioni di persone disperate in un paese in cui il brutale conflitto peggiora una già devastante crisi alimentare. Il WFP continuerà, inoltre, a sostenere gli sforzi degli altri partner attaverso la sua capacità logistica e fornendo supporto per le telecomunicazioni d`emergenza.

In Yemen, circa 18 milioni di persone - oltre il 60 per cento della popolazione - ha bisogno di assistenza alimentare. Nel 2017, al terzo anno di conflitto, 1,6 milioni di persone in più hanno sofferto la fame acuta: complessivamente, sono 8,4 milioni le persone che non possono sopravvivere senza assistenza alimentare.

E` a rischio il potenziale di un`intera generazione: versano in stato di malnutrizione quasi 3 milioni di bambini e di donne incinte e che allattano. (Segue)