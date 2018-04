Yemen, World Food Programme: ogni anno un milione su orlo carestia

Roma, 3 apr. - In Yemen, ogni anno di conflitto causa un aumento di un milione, o più, di persone sull`orlo della carestia. E` l`allarme lanciato dall`agenzia ONU World Food Programme (WFP) alla vigilia della conferenza dei paesi donatori a Ginevra.

"Il conflitto in Yemen ha causato una catastrofe umanitaria con sofferenze e fame a livelli mai visti prima", ha detto Muhannad Hadi, Direttore Regionale del WFP per il Medio Oriente, il nord Africa, l`Asia centrale e l`Europa dell`Est. "Tutto il paese è paralizzato dalla fame, dalle malattie e dalla povertà. Oggi, chiediamo a tutte le parti in conflitto di fermare le violenze e ai donatori di continuare il loro generoso sostegno per salvare vite ed evitare che ancora più famiglie in Yemen si trovino a soffrire la fame". (Segue)