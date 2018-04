Nuova Nissan Leaf vince premio "Must Test Drive" di Autotrader

Roma, 3 apr. - La nuova Nissan Leaf è tra i vincitori del premio "Must Test Drive" di Autotrader. Giunto alla sesta edizione, il premio viene assegnato alle nuove auto che meritano un test drive in vista della decisione finale di acquisto da parte dei clienti.

Dopo averla guidata per chilometri, apprezzandone le tecnologie all`avanguardia, la maggiore autonomia e gli interni spaziosi, i redattori di Autotrader, all`unanimità, hanno proclamato Nissan Leaf l`unica auto elettrica vincitrice del premio di questa edizione.

Autotrader, come motivazione della scelta, ha sottolineato i nuovi interni, le tecnologie all`avanguardia incentrati sul guidatore e le avanzate dotazioni di sicurezza. La nuova Nissan Leaf combina al meglio autonomia e prezzo: il veicolo 100% elettrico è infatti disponibile a partire da 33.070 euro e offre un`autonomia di percorrenza* fino a 378 km con il ciclo NEDC e, con il nuovo ciclo di omologazione WLTP, fino a 415 km nel ciclo urbano e fino a 270 km nel ciclo combinato (città e autostrada) con singola ricarica.

Il premio "Must Test Drive" è conferito da Autotrader a 12 nuovi veicoli che, in rappresentanza di diversi segmenti del mercato e incentrati sulle esigenze di differenti tipologie di consumatore, si distinguono per l`ottimo rapporto qualità/prezzo.

Brian Maragno, Director Nissan EV Marketing and Sales Strategy, ha affermato: "La nuova Nissan LEAF presenta le più avanzate tecnologie Nissan Intelligent Mobility, una maggiore autonomia di percorrenza e più potenza, il tutto a un prezzo competitivo. Una volta provata su strada, i clienti non hanno più alcun dubbio sul valore offerto dalla nuova Nissan Leaf."

Già in vendita presso le concessionarie, la nuova Nissan Leaf è dotata delle ultime tecnologie Nissan Intelligent Mobility, tra cui ProPILOT, ProPILOT Park e e-Pedal.