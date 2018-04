M5s rivendica presidenza commissione speciale al Senato

Roma, 3 apr. - I Cinque Stelle rivendicano al Senato la presidenza della commissione parlamentare speciale chiamata al controllo su atti di governo e al lavoro legislativo urgente nelle more della nascita delle nuove commissioni permanenti. "La commissione speciale è molto importante e penso che al Senato la presidenza spetti al Movimento 5 Stelle, per cominciare a ragionare in modo serio di politica economica, nel rispetto del voto popolare", ha dichiarato a Montecitorio il presidente dei senatori M5s Danilo Toninelli.