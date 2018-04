Enogastronomia, gruppo Sabelli acquisisce caseificio Val D'Aveto

Milano, 3 apr. - Sabelli, tra le maggiori industrie casearie italiane a compagine familiare, acquisisce un'altra eccellenza italiana: il Caseificio Val d'Aveto, produttore di nicchia di yogurt colato e formaggi tradizionali nel segmento premium. Caseificio Val d`Aveto 'è nato più di 25 anni fa con la produzione di formaggi tipici liguri e si specializza successivamente nella produzione di yogurt attraverso l`antica tecnica della colatura. Gli azionisti fondatori, le famiglie Cella-Pastorini e Fontana, rimarranno con quote di minoranza per dare continuità al business e proseguire con la tradizione.

Sabelli, spiega un comunicato, continua così la propria crescita organica ma anche per il tramite di acquisizioni in nicchie ad alto valore aggiunto che proiettano il gruppo caseario a raggiungere i 150 milioni di euro di fatturato consolidato. Fondato nel 1921 da Nicolangelo Sabelli, l'omonimo caseificio ha ripreso l'attività nel dopoguerra con il figlio Archimede ed è cresciuto radicandosi nell`attuale stabilimento di Ascoli Piceno. Nel 2016 Sabelli ha acquisito Trevisanalat dal fondo di private equity Alto Partners. Caseificio Val d`Aveto, ubicato nell`entroterra ligure, ha generato nel 2017 un fatturato pari a circa 4 milioni di euro e vanta una crescita significativa dei volumi nei mesi recenti grazie alle richieste di clienti specializzati interessati ai prodotti premium del caseificio. Agli yogurt colati si affiancano formaggi freschi e stagionati tipici della tradizione ligure.

Simone Mariani e Angelo Galeati, amministratori delegati di Sabelli, hanno rilevato che l'acquisizione "è in linea con la nostra strategia di portare all`interno del nostro gruppo campioni nelle rispettive nicchie del Food Made in Italy. Siamo lieti di poter contribuire allo sviluppo del marchio Val D`Aveto, produttore eccellente di formaggi tradizionali e yogurt colati". Graziella Pastorini, presidente e rappresentante degli azionisti di Caseificio Val d`Aveto ha commentato: "Siamo orgogliosi che un Gruppo come Sabelli si sia avvicinato alla nostra realtà ed abbia deciso di proporci di entrarvi a farne parte. La nostra organizzazione commerciale potrà beneficiare dei canali di Sabelli e confidiamo che i nostri prodotti, tra i quali spicca sicuramente il nostro yogurt colato, possano essere apprezzati da un numero sempre più crescente di consumatori in Italia ed anche all`estero. Stiamo raddoppiando le linee produttive per stare dietro alle richieste del mercato e l`ingresso di Sabelli ci sarà sicuramente di aiuto".