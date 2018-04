Leonardo: nuovo contratto con ministero della Difesa britannico

Roma, 3 apr. - Leonardo ha annunciato di aver ottenuto un contratto dal ministero della Difesa del Regno Unito per fornire una suite di protezione elettronica per la nuova flotta di elicotteri da combattimento Apache AH-64E dell`esercito. L'annuncio è stato dato in occasione del Salone Fidae in Cile.

In base agli accordi con il ministero della Difesa britannico e con Boeing, Leonardo integrerà sensori e contromisure per garantire a questi elicotteri il livello di protezione più elevato al mondo.

"Gli Apache britannici - ha dichiarato il ministro del Procurement della Difesa britannico, Guto Bebb - forniscono alle nostre Forze Armate capacità nel combattimento di livello mondiale. L`annuncio di oggi prevede che i nostri velivoli siano dotati di una protezione innovativa, che permetterà di individuare e sconfiggere rapidamente le potenziali minacce. Tutto ciò è, inoltre, un impulso per l`occupazione nel Regno Unito, nel quadro del programma di aggiornamento recentemente annunciato dal Governo, il Defence Industrial Policy Refresh".