Israele annulla l'accordo con l'Onu sui migranti africani -2

Roma, 3 apr. - "Nonostante le restrizioni legali e le crescenti difficoltà, continueremo con determinazione a fare tutto il possibile per portare gli immigrati clandestini fuori dal Paese", ha detto oggi Netanyahu, secondo un comunicato diramato dal suo ufficio.

Secondo le autorità israeliane, 42.000 migranti africani vivono attualmente in Israele. Donne e bambini non sono minacciati dal piano iniziale di espulsioni. Questi migranti sono arrivati principalmente dopo il 2007 dal Sinai e si sono stabiliti in gran numero nei quartieri poveri di Tel Aviv, la più grande città costiera d'Israele.

(fonte afp)