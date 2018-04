Petrolio in lieve recupero ma il Brent resta sotto 68 dollari

Roma, 3 apr. - Prezzi del petrolio in lieve risalita, ma le quotazioni si mantengono al di sotto dei livelli raggiunti la scorsa settimana e poi sfuggiti con la prospettiva di sconti sui prezzi sulle forniture verso l'Asia da parte dell'Arabia Saudita e di un rafforzamento della produzione in Russia. Il barile di Brent, il greggio di riferimento del mare del Nord, che aveva superato i 70 dollari, si attesta in rialzo di 27 cents a 67,91 dollari. Il West Texas Intermediate guadagna 25 cents a 63,26 dollari.