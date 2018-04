Consip: completata la revisione del modello organizzativo

Roma, 3 apr. - La Consip conclude la revisione del proprio modello organizzativo. Lo annuncia la società partecipata al 100% dal Tesoro.

"La nuova organizzazione - si legge in una nota - completa le misure dello scorso febbraio e avvia Consip verso un processo di rinnovamento e grande attenzione al ruolo di procurer nazionale - intermediario tra domanda pubblica e mercato dell'offerta - che la posiziona nelle politiche governative anche come 'strumento di politica industriale' per la strategia di sviluppo del Paese".

"Il nuovo modello organizzativo - prosegue la nota - fondato su accountability, ottimizzazione produttiva, chiarezza nelle responsabilità, valorizzazione competenze, miglioramento controlli, supporta l'azione di Consip, sempre più improntata verso qualità, rispetto dei tempi, raggiungimento di obiettivi - in particolare, quelli di riqualificazione della spesa e contributo all'innovazione - offrendo soluzioni di eccellenza in linea con le attese di amministrazioni e imprese".

Si basa su tre divisioni: "Sourcing" con elevate competenze merceologiche; due divisioni "Mercati" volte a massimizzare il ricorso agli strumenti di acquisto/negoziazione offerti alle amministrazioni; una divisione "Pianificazione e Supporto Operativo" con funzioni di hub di servizio nelle attività di analisi della spesa della PA con l'utilizzo di strumenti di data-analytics e di pianificazione, controllo e rispetto dei tempi di gara; una divisione "e-Procurement" per lo sviluppo e la gestione della piattaforma negoziale anche nell'ottica di strumento di raccolta ed elaborazione dati; una divisione Legale fortemente orientata alle operation.