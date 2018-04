Fisco, 75% contribuenti Irpef ha già un prelievo sotto al 15% -3

Roma, 3 apr. - Per quanto riguarda i 35,1 miliardi di deduzioni dal reddito complessivo, di cui 2,5 "persi per incapenza" (e per effetto dei quali la base imponibile IRPEF passa da 830,1 miliardi a 797,5 miliardi), il dettaglio delle principali voci è il seguente: contributi previdenziali e assistenziali obbligatori: 19,5 miliardi; reddito dell`abitazione principale: 8,8 miliardi; versamenti volontari a forme di previdenza complementare: 3,6 miliardi; spese mediche per portatori di handicap: 1 miliardo; assegno al coniuge divorziato o separato: 0,8 miliardi; altre deduzioni "minori": 1,8 miliardi.

Per quanto riguarda i 67,5 miliardi di detrazioni dall`imposta lorda, di cui 7,5 miliardi "persi per incapienza (e per effetto dei quali l`IRPEF passa da un dato "lordo" di 216,3 miliardi a una dato "netto" di 156,1 miliardi), il dettaglio delle principali voci è il seguente: per redditi di lavoro dipendente, autonomo e impresa: 42,1 miliardi; per carichi di famiglia: 12,6 miliardi; per interventi di recupero del patrimonio edilizio: 5,3 miliardi; per spese sanitarie 3,4 miliardi; per interventi finalizzati al risparmio energetico: 1,3 miliardi; per interessi su mutui per acquisto prima casa: 0,9 miliardi; altre detrazioni "minori": 1,9 miliardi.

Per quanto riguarda i 9,4 miliardi di "bonus 80 euro", riducono da 156,1 miliardi a 146,7 miliardi il gettito Irpef, cui vanno aggiunti i 2,3 miliardi di gettito derivante dalla "cedolare secca sui redditi di locazione dei fabbricati a destinazione abitativa".