Fisco, 75% contribuenti Irpef ha già un prelievo sotto al 15%

Roma, 3 apr. - Con l`attuale sistema di aliquote e scaglioni di reddito, deduzioni dal reddito, detrazioni dall`imposta ed infine compensazioni mediante "bonus 80 euro", il 75% dei contribuenti italiani è ad Irpef zero o comunque sconta un prelievo inferiore al 15% del proprio reddito complessivo. Questi i dati che emergono dalle dichiarazioni dei redditi e i modelli Cud presentati nel 2017 per l`anno d`imposta 2016, elaborati dall`Ufficio studi del Consiglio nazionale dei commercialisti, "la cui conoscenza e consapevolezza rappresenta la premessa ineludibile per qualsiasi ragionamento di ridisegno del prelievo Irpef".

In particolare, su 40,9 milioni di contribuenti censiti ai fini dell`imposta sul reddito delle persone fisiche, il 30,78% ha un Irpef "a zero" (12,6 milioni di contribuenti); il 44,30% paga l`Irpef, ma in misura inferiore al 15% sul reddito complessivo dichiarato (18,1 milioni di contribuenti); solo il restante 24,92% subisce un prelievo Irpef superiore al 15% del reddito complessivo dichiarato (10,2 milioni di contribuenti).

Le deduzioni dal reddito complessivo soggetto ad Irpef ammontano complessivamente a 35,1 miliardi, di cui 2,5 miliardi "persi" per incapienza del reddito.

Le detrazioni dall`imposta lorda ammontano invece a 67,5 miliardi, di cui 7,5 miliardi "persi" per incapienza dell`imposta.

Il "bonus 80 euro" fruibile in compensazione da 11,5 milioni di lavoratori dipendenti a reddito medio-basso ammonta complessivamente a 9,4 miliardi.