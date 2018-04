Francia, martedì nero dei treni: sciopero di massa contro riforma

Roma, 3 apr. - Treni fermi, traffico ferroviario in tilt e caos "eccezionale" sulle strade, specie nell'Ile-de-France, la regione di Parigi. E' un martedì nero per i trasporti ferroviari in Francia, dove questa mattina è iniziato lo sciopero contro il progetto di riforma della Sncf. Secondo i dati comunicati dai ferrovieri, nella prima parte della mattinata hanno effettuato il servizio solo un TGV su otto e un treno regionale su cinque. Il traffico è "molto disturbato", ha precisato la direzione della Sncf, in questo primo giorno di uno sciopero a lungo termine.

Lo sciopero di 36 giorni avrà luogo fino al prossimo 28 giugno, con un ritmo di due giorni a settimana. I quattro sindacati di settore (CGT, Unsa, SUD, CFDT) si oppongono al progetto di riforma ferroviaria, che "mira a distruggere il servizio pubblico ferroviario con un dogmatismo ideologico puro", alla fine dei contratti speciali dei ferrovieri, lanciata dal presidente Emmanuel Macron, nonché all'apertura alla concorrenza, alla trasformazione della Sncf in una società per azioni, all'inizio di una futura privatizzazione per i sindacati.

Da parte sua, l'esecutivo ha ribadito questa mattina che non intende tornare indietro. "Il governo terrà duro", ha detto al ministra dei Trasporti Elisabeth Borne, a RMC e BFMTV. Il ministro ha spiegato che incontrerà i sindacati sull'apertura alla concorrenza, sul debito e sul quadro sociale ma - ha precisato - la riforma andrà "in porto, "nella concertazione e nel dialogo".

(fonte afp)