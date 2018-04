Sardone: Forza Italia schiava scelte dei cortigiani di Arcore

Milano, 3 apr. - "Non ho ancora ricevuto alcuna motivazione per la mia esclusione dalla giunta regionale all'ultimo minuto. Di fronte a un partito che non valorizza il merito, che è schiavo di scelte oscure dei cortigiani di Arcore e penalizza chi si impegna sul territorio, mi sembrava superfluo partecipare a un contesto dove le scelte sono, di fatto, già prese dall`alto e imposte". Lo ha affermato Silvia Sardone, consigliere regionale di Forza Italia, che non ha ottenuto un assessorato nella Giunta nonostante sia stata la donna più votata alle ultime elezioni, con oltre 11mila preferenze.

"Quella di questa mattina - ha osservato Sardone - era una riunione inutile. Per il partito - ha aggiunto - facciamo la parte dei passacarte che ratificano le decisioni calate dall`alto. Da giorni chiedo, invano, delle motivazioni dietro allo schiaffo alla meritocrazia e a migliaia di elettori. Credo sia importante che un partito che fu grande provi a spiegare il perché continui, in maniera assurda, a proseguire la strada del declino, voluta da alcuni personaggi che da anni fanno scelte senza consenso personale, senza aver mai fatto un gazebo o conoscere minimamente il territorio e le esigenze dei cittadini".