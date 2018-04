Lavoratori Besta a 3,5 euro ora, Pd: Fontana non scappi

Milano, 3 apr. - "Questa mattina ho partecipato al presidio organizzato dai lavoratori del Besta. Arca, la società regionale che gestisce gli appalti, non ha previsto alcuna clausola sociale che tuteli occupazione e reddito. Il risultato sono sedici lavoratori dell`Istituto neurologico, ma anche altri centinaia di undici ospedali lombardi, adesso costretti - per non perdere il lavoro - ad accettare un compenso orario di 3,50 euro". Così in una nota il consigliere regionale del Pd, Pietro Bussolati, che questa mattina ha partecipato al presidio organizzato dai lavoratori dell'Istituto neurologico Carlo Besta.

"Regione Lombardia - ha aggiunto - non si è neppure presentata al tavolo della trattativa, mostrando pieno disinteresse rispetto al dramma di sedici famiglie. I servizi di portineria e centralino dell`Istituto sono riconosciuti come un fiore all`occhiello e i lavoratori una ricchezza, oggi a rischio a causa della mala gestione regionale. I dipendenti del Besta - ha concluso Bussolati - saranno davanti Palazzo Lombardia il giorno dell`insediamento della nuova giunta, giovedì 5 aprile: Fontana non continui a scappare dai problemi ma dia risposte serie. Il destino di questi lavoratori deve essere una priorità per tutti, al di là del colore politico".