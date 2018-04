Governo, Biancofiore (FI): leadership Berlusconi legittima

Roma, 3 apr. - "Chi ha davvero a cuore la democrazia e dunque la volontà popolare come noi- e come asserisce lo stesso Di Maio - non può censurare una leadership come quella di Berlusconi e di Forza Italia, legittimata negli anni da 205 milioni di voti, comprendendo il risultato del 4 marzo scorso". Lo ha detto Michaela Biancofiore, parlamentare FI e coordinatore regionale del Trentino Alto Adige secondo la quale "giusta e corretta dunque la rivendicazione dell`orgoglio azzurro calata oggi nella discussione politica dal Presidente del parlamento europeo Antonio Tajani e dalle capogruppo Maria Stella Gelmini e Anna Maria Bernini".

Le elezioni politiche, ha continuato Biancofiore, "sono state vinte da due forze in campo: centrodestra e Movimento 5 stelle, tertium non datur. Pertanto, se davvero si vuole dare agli italiani il governo che hanno chiesto nelle urne e che faccia da cerniera tra il Nord e il Sud del Paese, non si può prescindere dall`alleanza scaturita di fatto dallo spoglio del 4 marzo e sono certa che anche Di Maio, al di là delle schermaglie tattiche, in cuor suo ne sia persuaso".

Forza Italia poi, ha concluso, "deve ripartire certamente dall`acronimo PPE, che in questo caso però non si traduce in Partito popolare europeo ma nelle parole chiave "Protesta, Proposta ed Egoismo". Sano egoismo di partito, che abbiamo troppo spesso sacrificato sull`altare della governabilità".