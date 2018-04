Il manifatturiero dell'eurozona e dell'Italia in frenata ... -3

Roma, 3 apr. - Tornando all'insieme dell'area euro, il rallentamento dell'indice Pmi riflette principalmente l'espansione più lenta della produzione manifatturiera e dei nuovi ordini ricevuti, riporta Markit, entrambi in aumento al livello più basso da novembre 2016. Anche le esportazioni (incluse quelle intra eurozona), che però non compongono il Pmi, sono diminuite al valore più basso in 15 mesi.

La portata dell'incremento della produzione, nuovi ordini e esportazioni è stata altrettanto ampia che i loro rallentamenti. Tutte le nazioni coperte dall`indagine infatti hanno registrato crescite sostenibili in ognuno di questi indici sebbene a tassi più lenti rispetto ai mesi precedenti. In alcune regioni del nord, ciò è stato prettamente attribuito alle avverse condizioni metereologiche.

Il capo economista di Markit, Chris Williamson, rileva come la dinamica di marzo abbia segnato il maggiore calo dell'indice da giugno 2011 e il terzo rallentamento consecutivo del tasso di espansione. "La contrazione del Pmi non dovrebbe destarci troppa preoccupazione. Era, infatti, inevitabile osservare una sorta di moderazione nel tasso di crescita dopo l'incremento osservato ad inizio anno, anche per via di problemi a breve termine sulla capacità che limitano l'economia nel crescere così velocemente per lunghi periodi".

"Il fatto che l'ottimismo circa l'attività del prossimo anno sia diminuito al valore più basso in 15 mesi suggerisce come i nuovi ordini siano compromessi da altri fattori. La crescita delle esportazioni si è più che dimezzata dalla fine dello scorso anno. In alcuni casi ciò è attribuibile all'apprezzamento dell'euro - prosegue Williamson - in altri ai prezzi più alti che hanno ostacolato la domanda". Ad ogni modo il manifatturiero dovrebbe fornire un ulteriore contributo alla crescita del Pil del primo trimestre.