"Mio marito" Kim Jong Un: First Lady Nordcorea sempre più presente

Roma, 3 apr. - Come chiamare Kim Jong Un? I nordcoreani tutti lo definiscono Wonsu-nim (Comandante supremo, Maresciallo di Campo). Ma c'è un'eccezione: la moglie. Ri Sol Ju, infatti, in un recente incontro con una delegazione sudcoreana ha sorpreso gli interlocutori riferendosi a Jong Un con un più informale e insolito, per il leader, "Jeh nampyeon" ovvero "Mio marito". Lo ha raccontato oggi il giornale giapponese Asahi shimbun.

Solitamente tra le coppie adulte in Corea del Nord si chiama il coniuge direttamente dicendo "Yeobo" ("Tu"), ma tra i giovani è diffusa la formula "Jeh nampyeon" quando una moglie parla del proprio marito. Quindi l'ipotesi è che, in questa fase di disgelo, Kim voglia dare un'immagine distesa, più moderna, della sua leadership.

Per questo scopo Ri rappresenta un'opportunità. Dell'affascinante "First Lady" nordcoreana in realtà si sa poco, i suoi dati sono considerati segreti. Secondo informaizoni d'intelligence prima che venisse identificata come la moglie di Kim, Ri sarebbe un'ex cantante o un'ex cheerleader. Anche sulla veridicità del suo nome ci sono dubbi, come sul numero di figli dati al leader: si parla di tre.

Una sorridente Ri è stata in prima fila durante la recente prima visita all'estero di Kim, che è andato con un treno speciale a Pechino per incontrare il presidente cinese Xi Jinping. E anche nell'incontro del 5 marzo con la delegazione del Sud, è stata lei a ricevere gli ospiti, sedendo per la cena al fianco del marito e si è mostrata una brillante padrona di casa.