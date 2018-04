Far West a Londra, 17enne uccisa e 16enne ferito gravemente

Roma, 3 apr. - Due sparatorie a Londra nel giro di un'ora hanno ucciso una diciassettenne e lasciato un sedicenne in condizioni critiche. La ragazza è stata trovata con una ferita da arma da fuoco e dichiarata morta sul luogo, il ragazzo è stato trovato ferito sempre da un'arma da fuoco a Walthamstow, accanto a un quindicenne con ferite di arma da taglio. La polizia ritiene che i due episodi non siano collegati, mentre crescono i timori per l'aumento dei crimini violenti nella capitale britannica, che nei primi tre mesi dell'anno ha superato New York per numero di omicidi: 50 a 48.

Un cordone di polizia circonda ancora l'area di Chalgrove Road, vicino a Northumberland Park, dove la ragazza è stata dichiarata morta ieri sera alle 22.34 locali. Un testimone, riferisce la Bbc, ha detto che una donna, forse la madre, ha cominciato a "urlare" quando ha scoperto la ragazza poco dopo la sparatoria. Un'abitante della zona ha parlato di vari colpi esplosi, che sembravano "una bomba". "Non è bello. Vivo qui da 40 anni e negli ultimi due o tre anni non è diventato un bel posto, ci sono droghe, accoltellamenti, omicidi" ha detto un altro, aggiungendo di aver visto la vittima seduta sul marciapiede con il petto insanguinato prima dell'arrivo di polizia e ambulanze.

A Walthamstow la polizia è stata chiamata in Markhouse Road poco dopo le 22 per una sparatoria. Un ragazzo di 16 anni ferito da pallottole è ricoverato in un ospedale dell'est di Londra dove resta in condizioni critiche. Ricoverato anche un 15enne con ferite da taglio.