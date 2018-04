Bce, secondo Financial Times Liikanen possibile successore Draqhi

Roma, 3 apr. - Il Financial Times indica Erkki Liikanen come possibile successore di Mario Draghi alla guida della Bce. Il mandato dell'attuale presidente scadrà nel novembre del 2019 e il banchiere centrale finlandese "emerge come candidato di compromesso per la poltrona più importante della finanza europea", afferma il quotidiano finanziario.

In quanto governatore della Banca centrale del suo Paese siede nel Consiglio direttivo della Bce da 14 anni dove si è "riposizionato al centro - prosegue il Ft - rispetto alla precedente linea intransigente, appoggiando le misure ultra espansive varate contro il peggior crollo dell'economia dagli anni '20 del secolo scorso".

Con questo atteggiamento Liikanen risulterebbe più praticabile del tedesco Jens Weidmann, presidente della Bundesbank la cui linea da falco creerebbe attriti tra le componenti del Consiglio. Quindi, secondo il Ft a 67 i piani di pensionamento di Liikanen potrebbero finire in soffitta (il suo mandato alla guida della banca centrale nordica scade a luglio).