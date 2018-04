Russia: con Usa grosso problema è capire cosa vogliono

Mosca, 3 apr. - "Nei nostri rapporti con gli Usa c'è un grosso problema: capire che cosa vogliono". Lo ha detto Alexandr Grushko, attuale vice ministro degli Esteri russo ed ex ambasciatore della NATO nel corso di un incontro presso il centro di discussione Valdai, condotto dal politologo Fjodor Lukjanov. Ma al di là della situazione attuale di forte tensione, "noi abbiamo un programma di rapporti con gli Usa, per unire le forze contro le sfide comuni e globali. E ne continuiamo a parlare, non l'abbiamo dimenticato". Lo scopo secondo Grushko è "vincere in quella partita che si chiama mondo multipolare".