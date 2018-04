Unicredit: al via il Founders' Club a sostegno scaleup italiane

Roma, 3 apr. - Ha preso il via la prima edizione di Founders` Club, progetto promosso da UniCredit per sostenere le scaleup italiane a più alto potenziale nel proprio percorso di crescita e nelle decisioni strategiche che le vedranno protagoniste nell`immediato futuro. L`iniziativa prevede una serie di appuntamenti lungo l`intero arco del 2018 e si rivolgerà inizialmente a 50 scaleup, ossia aziende di recente creazione che si sono particolarmente distinte per raccolta di investimenti in equity, crescita dimensionale per ricavi e personale, utilizzo di tecnologie e apertura all`internazionalizzazione, che operano nei settori del Digital, del Life Science, dell`Innovative Made in Italy e del Clean Tech.

I dati europei sulle scaleup in ambito digitale parlano di un fenomeno in espansione, si legge in una nota, con oltre 4.200 aziende operanti per la maggior parte in Gran Bretagna (dove se ne contano 1.550) e che hanno raccolto complessivamente 21,5 miliardi di US dollari. L`ecosistema italiano è dominato in prevalenza da scaleup di piccole dimensioni e dimostra di avere grandi potenzialità di sviluppo: l`86% delle scaleup italiane ha raccolto finanziamenti tra 1 e 10 milioni di dollari.

Nel complesso, il progetto impegnerà le aziende coinvolte in 4 workshop tecnici su tematiche finanziarie come, ad esempio, IPO, M&A, metodi di valutazione finanziaria, oltre che in altre specifiche occasioni di confronto per i founder con opinion leader e investitori industriali e finanziari su scala internazionale.