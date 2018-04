Banche, Abi: in Trentino prossimo incontro per sviluppo territorio

Roma, 3 apr. - Il viaggio attraverso l`Italia degli Incontri per lo Sviluppo del territorio, iniziativa avviata nel 2011 dall`Associazione Bancaria Italiana assieme alle banche per creare occasioni di incontro con cittadini e imprese nei propri contesti locali di riferimento, si appresta a vivere una nuova tappa: teatro del prossimo appuntamento, in programma il 13 e 14 aprile, sarà il Trentino-Alto Adige. Lo ha comunicato l'Abi.

Il primo evento della manifestazione, giunta alla sedicesima edizione, si svolgerà a Trento venerdì 13 aprile: alunni delle scuole primarie, riuniti nell`aula magna della Federazione Trentina della Cooperazione, vivranno una mattinata dedicata all`educazione finanziaria alla presenza di esponenti dell`Associazione Bancaria Italiana e della Fondazione per l`Educazione Finanziaria e al Risparmio (FEduF), costituita su iniziativa di Abi.

Sabato 14, presso l`Auditorium di Eurac Research di Bolzano, si troveranno assieme rappresentanti delle Istituzioni di Bolzano e Trento, i vertici dell`Abi, esponenti locali e nazionali del mondo bancario e imprenditoriale per fotografare l`attuale congiuntura, analizzare il rapporto tra banche e mondo produttivo e ragionare sulle possibilità di una sempre maggior sinergia e vicinanza tra istituti di credito e aziende.

Gli Incontri Abi per lo sviluppo del territorio "si inseriscono nel programma dell`Associazione con l`obiettivo di consolidare e dare visibilità al costante rapporto tra le banche e gli ambiti di riferimento in cui esse operano. Nei periodici appuntamenti che si svolgono in ogni parte d`Italia rappresentanti del mondo del credito ed esponenti delle comunità locali sono chiamati a confrontarsi per meglio concorrere allo sviluppo del territorio, gettando così le basi per un ulteriore rafforzamento della relazione e una sempre più fruttuosa collaborazione verso obiettivi comuni. Tutto questo attraverso un modello di partecipazione diretta per raccontare da vicino, tappa dopo tappa, l`impegno quotidiano delle banche italiane per il Paese".