Afghanistan, 59 morti in raid su madrassa Kunduz: molti bambini

Roma, 3 apr. - E' di almeno 59 morti e 57 feriti l'ultimo bilancio del raid aereo afgano che ieri ha colpito una madrassa di Kunduz, nel Nord-Est dell'Afghanistan. Due fonti della sicurezza hanno confermato a condizione di anonimato che "59 persone sono decedute, per la maggior parte bambini dell'età di 8 anni" e altre "57 sono rimaste ferite". Tra le vittime, hanno aggiunto le stesse fonti, figurano anche "17 talebani".

Il raid è stato compiuto a mezzogiorno durante una cerimonia di fine anno. Il portavoce del ministero della Sanità a Kabul, Wahid Majroh, ha confermato questa mattina che "57 civili, tra cui bambini e anziani, sono stati portati all'ospedale regionale di Kunduz assieme a cinque cadaveri".

Una fonte della sicurezza ha spiegato che i talebani "di solito non portano le loro vittime negli ospedali pubblici", aggiungendo che quello di Kunduz si trova a diverse decine di chilometri dal sito bombardato nel distretto di Dashte Archi. La missione di assistenza in Afghanistan (Manua) ha annunciato l'invio di un team della divisione per i Diritti umani sulla scena per "stabilire i fatti".

(fonte afp)