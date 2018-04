Cina smentisce fermo temporaneo vescovo chiesa sotterranea -3

Roma, 3 apr. - Una fonte ha spiegato che la visita di Guo a Xiamen "non è stata per sua volontà, ma ha negoziato con gli ufficiali e questi gli hanno permesso di rintrare sabato, in tempo per le attività di Pasqua". Chen, tuttavia, ha respinto questa ricostruzione, dicendo che il vescovo aveva accettato un invito a visitare Xiamen da parte di Cai Bingrui, il vescovo riconosciuto dal governo.

Intanto anche la notizia secondo la quale un accordo tra la Santa Sede e Pechino sulla nomina dei vescovi sarebbe imminente è stata raffreddata dal Vaticano. "Posso testimoniare - ha detto il portavoce Greg Burke - che non c'è una firma imminente di un accordo tra la Santa Sede e la Repubblica popolare di Cina".