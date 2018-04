Cina smentisce fermo temporaneo vescovo chiesa sotterranea -2

Roma, 3 apr. - Giovedì l'agenzia di stampa France Presse ha riferito che il vescovo Vincent Guo Xijin è stato arrestato lunedì scorso per 24 ore e giovedì costretto ad andare a Xiamen, a circa 200 km da dove si trova la sua diocesi.

"Dire che la sua libertà è limitata non è aderente ai fatti", ha detto Chan Zongrong, vice amministratore dell'ufficio affari religiosi. Guo, vescovo nella penisola sudorientale di Fujian, è riconosciuto da Vaticano, non dalle autorità cinesi. Tuttavia la Santa Sede l'ha invitato a farsi da parte per un prelato scelto dal governo cinese, in un momento in cui Santa Sede e Pechio tentano di trovare un accordo.

