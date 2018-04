Martina (Pd): ritorno alle urne una sconfitta per chi ha vinto

Roma, 3 apr. - "Ritorno alle urne? Io non lo auspico. Quando un Paese non è in grado di determinare stabilità è un problema. Uno scenario del genere sancirebbe la sconfitta di chi ha prevalso il 4 marzo, nel momento in cui gli elettori ti danno un mandato hai la forza di impostare una proposta, se poi quella proposta fallisce non credo alla propaganda di chi torna al voto dicendo ridateci il voto dopo che non si è stati capaci di dare forma al proprio progetto. Il PD adesso seguirà passo passo le consultazioni, svilupperà fino in fondo la linea della sua Direzione". Così il segretario reggente del Partito Democratico, Maurizio Martina, intervistato a Circo Massimo su Radio Capital.