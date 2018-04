Pd, Martina: progetto un anno per ripartire, no rischio estinzione

Roma, 3 apr. - "Le primarie sono uno strumento straordinario, ma non possiamo risolvere i nostri problemi con le primarie solo una domenica al gazebo. È parte di un percorso ma non è tutto. Il PD non è a rischio estinzione, abbiamo una funzione importante per questo Paese. Credo nella ripartenza e noi dobbiamo riconcentrarci almeno un anno per mettere a fuoco i fondamentali del nostro progetto. C`è il grande tema di sperimentare un nuovo modo di stare nelle comunità". Così il segretario reggente del Partito Democratico, Maurizio Martina, intervistato a Circo Massimo su Radio Capital.