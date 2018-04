Governo, Martina (Pd): nessuna possibilità di dialogo con Salvini

Roma, 3 apr. - "Non c`è possibilità per noi di dialogare con destra e Salvini. Ci sono punti sostanziali di differenza tra noi e loro. Posso fare qualche esempio: la questione dei dazi di queste settimane, che sono sempre stati sostenuti da Salvini: noi non possiamo fare da stampella a governi che danno seguito a questa prospettiva. Altro esempio: a giugno si discuterà il Trattato di Dublino. La destra ha tenuto posizioni molto differenti su questo tema, la Lega votò contro. Non vedo punti in comune nel confronto sui temi". Così il segretario reggente del Partito democratico Maurizio Martina intervistato a Circo Massimo su Radio Capital.