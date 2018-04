Cina, stretta contro le parodie di opere patriottiche

Roma, 3 apr. - Le autorità cinesi hanno elevato una serie di multe nei confronti di siti internet che hanno postato parodie di "classici e eroi comunisti". L'ha reso noto oggi il ministero della Cultura di Pechino.

Importanti siti che postano video come iQiyi e Sina hanno ricevuto multe il cui importo non è stato reso noto per aver "distorto o preso in giro" opere classiche. Due settimane fa sono state messe in campo nuove regole che vietano le parodie online. Le autorità non hanno descritto i video incriminati.

La compagnia Sichuan Shengshi Tianfu Media, dal canto suo, ha ricevuto "la multa più salata in base alla legge" per aver creato una popolare parodia della ballata rivoluzionaria patriottica "Cantata del Fiume Giallo", scritta nel 1939 per incoraggiare i giovani a combattere contro i giapponesi. Nel video virale vengono mostrati dipendenti della stessa compagnia con cappelli da panda che si lamentano dei ritardi nell'erogazione dei bonus di fine anno.

Il 22 marzo l'Amministrazione di stato per la stampa, i pediodici, radio, film e televisione ha pubblicato una direttiva che vieta ai siti web di "rieditare, doppiare, o aggiungere sottotitoli a opere classiche, programmi radio e televisivi, programmi originali audivisivi online". Circa 12mila ufficiali sono stati messi in campo per monitorare i contenuti online. 7.800 entità sono state indagate e individuate oltre 230 violazioni.