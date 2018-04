Clabo: i ricavi 2017 salgono a 45 mln, utile in calo a 0,5 mln

Roma, 3 apr. - Clabo, società specializzata nel settore delle vetrine espositive professionali per gelaterie, pasticcerie, bar, caffetterie ed hotel, ha chiuso il 2017 con un fatturato in crescita a 44,8 milioni, mentre l'utile netto, a causa di maggiori oneri finanziari ed effetti di cambio, è sceso da 0,7 a 0,5 milioni di euro. La Posizione Finanziaria Netta è pari a 19 milioni (16,8 milioni al 31 dicembre 2016).

"Il 2017 - ha commentato Pierluigi Bocchini, presidente e ad del gruppo -, è stato un anno di crescita e di importanti investimenti per il nostro Gruppo che sono proseguiti in modo consistente anche nei primi mesi dell`anno in corso. Abbiamo consolidato la nostra presenza internazionale elevando la nostra quota di export a oltre il 60% delle vendite complessive. Gli ottimi risultati sia in Europa che nel resto del mondo ci hanno consentito di accrescere le vendite nette complessivamente del 21%, mentre sul mercato domestico si è confermato il nostro posizionamento".